Мать Ткаченко уточнила информацию о посмертном награждении актера

Мать актера Николая Ткаченко Инна опровергла ТАСС информацию о состоявшемся посмертном награждении сына орденом Мужества и медалью Жукова.

Ткаченко рассказала, что позвонила в военную часть и уточнила по поводу награждения. Там заверили, что актер будет удостоен государственных наград, но не сообщили, какие это будут награды.

По ее словам, поиски тела Ткаченко все еще продолжаются.

Ткаченко родился 1 сентября 1989 г. в Пушкине. Обучался в Театральном институте имени Бориса Щукина и на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». В 2021 г. вошел в труппу Театра современной драматургии. Работал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и театром «Томас». Снимался в кино и сериалах, среди них «Триада», «Тест на беременность», «Триггер».

По словам матери актера, он находился в зоне спецоперации с 10 июня 2025 г. и служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Ткаченко погиб в зоне боевых действий в декабре прошлого года.

