Мать Ткаченко уточнила информацию о посмертном награждении актера

Ткаченко родился 1 сентября 1989 г. в Пушкине. Обучался в Театральном институте имени Бориса Щукина и на Высших курсах киноактера при кинокомпании «Амедиа». В 2021 г. вошел в труппу Театра современной драматургии. Работал с Бахрушинским театральным музеем, театром-студией «Характер» и театром «Томас». Снимался в кино и сериалах, среди них «Триада», «Тест на беременность», «Триггер».