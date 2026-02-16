Ученые выявили связь между употреблением сосисок и деменцией
Специалисты Сеченовского университета представили обзор исследований, подтверждающий связь между неправильными диетическими предпочтениями и широким спектром заболеваний нервной системы – от депрессий и головных болей до болезни Альцгеймера и слабоумия. Об этом пишут «Известия».
Анализ данных почти 70 000 участников показал, что чрезмерное употребление продуктов глубокой переработки (чипсов, лимонада, фастфуда, лапши быстрого приготовления, колбас, сосисок, подслащенных молочных изделий и некоторых замороженных блюд) существенно повышает риск возникновения симптомов деменции, депрессии и мигрени.
Основная причина такого влияния – в биохимических процессах. Ультраобработанная пища, богатая трансжирами (например, кондитерские изделия и маргарины) и добавленным сахаром (конфеты, приправы), ухудшает работу митохондрий – клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. По словам заведующего кафедрой нервных болезней Института дополнительного образования Сеченовского университета Алексея Данилова, митохондрии теряют способность нормально производить энергию из глюкозы, снижается окисление энергетических субстратов, что способствует инсулинорезистентности – основе сахарного диабета второго типа. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс, в свою очередь, повышают риск болезни Альцгеймера.