Ученые выявили связь между употреблением сосисок и деменцией

Основная причина такого влияния – в биохимических процессах. Ультраобработанная пища, богатая трансжирами (например, кондитерские изделия и маргарины) и добавленным сахаром (конфеты, приправы), ухудшает работу митохондрий – клеточных структур, отвечающих за выработку энергии. По словам заведующего кафедрой нервных болезней Института дополнительного образования Сеченовского университета Алексея Данилова, митохондрии теряют способность нормально производить энергию из глюкозы, снижается окисление энергетических субстратов, что способствует инсулинорезистентности – основе сахарного диабета второго типа. Митохондриальная дисфункция и окислительный стресс, в свою очередь, повышают риск болезни Альцгеймера.