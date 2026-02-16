Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Актриса Людмила Солоденко умерла на 80-м году жизни

Ведомости
Мосфильм
Кадр из фильма «Претендент» / Мосфильм

Актриса Людмила Солоденко умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале ее сын Андрей Лавров.

«Кин дза дза», «ТАСС уполномочен заявить», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и еще 50 фильмов. Скончалась Людмила Солоденко, актриса и моя мама», – написал он.

Солоденко родилась в Одессе в 1949 г. Артистка получила образование во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Затем она стала солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера и выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг. Карьера Солоденко в кино началась в 1972 г., в ее фильмографии – картины «Восьмое чудо света» (1981), «Соучастие в убийстве» (1986), «Радости и печали маленького лорда» (2003), «Багровый цвет снегопада» (2008).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте