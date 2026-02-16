Актриса Людмила Солоденко умерла на 80-м году жизни

Солоденко родилась в Одессе в 1949 г. Артистка получила образование во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Затем она стала солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера и выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг. Карьера Солоденко в кино началась в 1972 г., в ее фильмографии – картины «Восьмое чудо света» (1981), «Соучастие в убийстве» (1986), «Радости и печали маленького лорда» (2003), «Багровый цвет снегопада» (2008).