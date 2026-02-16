Суд приговорил контр-адмирала Коваленко к 4,5 года за хищение 592 млн рублей
Контр-адмирала в отставке Николая Коваленко приговорили к 4 годам и шести месяцам колонии за хищение 592 млн руб. у Минобороны РФ. Об этом пишет ТАСС.
Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Военный прокурор просил освободить Коваленко от отбывания наказания в колонии в связи с тяжелым заболеванием.
Суд установил, что с 2013 по 2017 г. Коваленко и соучастники похитили бюджетные средства, выделенные на четыре госконтракта по ремонту ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности), которые были заключены с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». Компании под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн руб. по факту поставляли непригодные. Запчасти были куплены на Украине в 2012 г. за 40 млн руб.
Шестерым соучастникам схемы также вынесли приговоры от трех до восьми лет лишения свободы. В частности, суд приговорил экс-начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главкомате ВМФ РФ капитана 1-го ранга запаса Василия Витченко к 3,5 года колонии со штрафом 400 000 руб. и лишением воинского звания «капитан 1-го ранга запаса», а экс-руководителя завода «Электроприбор» Муталиба Эмиралиева – к восьми годам колонии.