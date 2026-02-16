Суд приговорил контр-адмирала Коваленко к 4,5 года за хищение 592 млн рублей

Суд установил, что с 2013 по 2017 г. Коваленко и соучастники похитили бюджетные средства, выделенные на четыре госконтракта по ремонту ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности), которые были заключены с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». Компании под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн руб. по факту поставляли непригодные. Запчасти были куплены на Украине в 2012 г. за 40 млн руб.