Спасатели эвакуировали 16 человек из горящего здания в Москве
Сотрудники МЧС спасли 16 человек из горящего административного здания на севере Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.
Возгорание произошло на четвертом этаже здания. Открытое горение ликвидировано, пожар происходит на 80 кв. м.
Прокуратура Москвы сообщила, что на месте пожара на севере Москвы работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин.
Telegram-канал Shot сообщил, что пострадали шесть человек. По данным канала, они получили травмы, когда выпрыгивали из окна на матрасы, которые выбрасывали перед этим на землю.