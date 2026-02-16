Газета
Главная / Общество /

Спасатели эвакуировали 16 человек из горящего здания в Москве

Ведомости

Сотрудники МЧС спасли 16 человек из горящего административного здания на севере Москвы. Об этом сообщили в МЧС России.

Возгорание произошло на четвертом этаже здания. Открытое горение ликвидировано, пожар происходит на 80 кв. м.

Прокуратура Москвы сообщила, что на месте пожара на севере Москвы работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Савеловский межрайонный прокурор Михаил Калгин.

Telegram-канал Shot сообщил, что пострадали шесть человек. По данным канала, они получили травмы, когда выпрыгивали из окна на матрасы, которые выбрасывали перед этим на землю.

