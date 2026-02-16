Газета
Главная / Общество /

Девять россиян погибли за неделю в результате схода снега с крыш

Ведомости

Девять человек за неделю в России погибли из-за падения снега и льда с крыш, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Пострадали еще 15 человек.

По данным ведомства, обстановка на улицах осложнялась опасными метеоявлениями, что происходило в 32 субъектах РФ. Происшествия, связанные со сходом снега и льда, были зафиксированы в 25 регионах. Кроме того, на территории девяти субъектов специалисты вводили ограничения на движение по трассам из-за погодных условий. Сейчас такие меры сохранены в Мурманской области на двух дорогах.

При этом в течение недели в происшествиях на воде спасли 80 человек. Из них 50 – рыбаки на оторвавшихся льдинах в Охотском море у берегов Сахалина.

15 февраля два мальчика 8 и 9 лет погибли в селе Сылва Шалинского района после схода снега во время катания на тюбинге. Прокуратура Свердловской области сообщала, что дети приехали в гости к своим бабушкам. Когда ребята катились с горки, их накрыло снегом. Бабушка одного из детей пошла искать внука. В итоге сосед обнаружил тюбинг возле горки, детей нашли рядом в снегу.

