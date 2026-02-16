Девять россиян погибли за неделю в результате схода снега с крыш

15 февраля два мальчика 8 и 9 лет погибли в селе Сылва Шалинского района после схода снега во время катания на тюбинге. Прокуратура Свердловской области сообщала, что дети приехали в гости к своим бабушкам. Когда ребята катились с горки, их накрыло снегом. Бабушка одного из детей пошла искать внука. В итоге сосед обнаружил тюбинг возле горки, детей нашли рядом в снегу.