ГП требует изъять у главы челябинского Роспотребнадзора 400 млн рублей
Генпрокуратура потребовала изъять у руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова имущество более чем на 400 млн руб., передает ТАСС.
Семенов, по данным прокуратуры, незаконно совмещал прохождение госслужбы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Он привлек к схеме сыновей, тещу и доверенных лиц – на них Семенов оформлял активы.
Через такую схему ему удалось приобрести шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков, 12 нежилых помещений на 25 000 кв. м в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средств.
62-летнего Семенова задержали 12 февраля, на следующий день он был арестован. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). Максимальное наказание по этой части – шесть лет лишения свободы.
Издание 74.ru сообщало, что также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям об участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получении взяток (ст. 290 УК РФ).