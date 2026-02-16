Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ГП требует изъять у главы челябинского Роспотребнадзора 400 млн рублей

Ведомости

Генпрокуратура потребовала изъять у руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова имущество более чем на 400 млн руб., передает ТАСС.

Семенов, по данным прокуратуры, незаконно совмещал прохождение госслужбы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Он привлек к схеме сыновей, тещу и доверенных лиц – на них Семенов оформлял активы.

Через такую схему ему удалось приобрести шесть квартир, три жилых дома, 18 земельных участков, 12 нежилых помещений на 25 000 кв. м в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средств.

62-летнего Семенова задержали 12 февраля, на следующий день он был арестован. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). Максимальное наказание по этой части – шесть лет лишения свободы.

Издание 74.ru сообщало, что также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям об участии в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получении взяток (ст. 290 УК РФ).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её