ГП требует изъять у главы челябинского Роспотребнадзора 400 млн рублей

62-летнего Семенова задержали 12 февраля, на следующий день он был арестован. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). Максимальное наказание по этой части – шесть лет лишения свободы.