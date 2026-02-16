Три биатлонистки отравились бургерами на Олимпийских играх

По данным издания, 11 февраля после женской индивидуальной гонки в командных помещениях подавали бургеры. У большинства спортсменов проблем со здоровьем не возникло, но Хеттих-Вальц и Фойгт «оказались прикованы к постели». Отмечается, что Йислова пострадала, так как она и ее команда проживают в одном жилье с немками. Она была вынуждена сойти с дистанции.