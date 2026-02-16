Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Три биатлонистки отравились бургерами на Олимпийских играх

Ведомости

Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также спортсменка из Чехии Джессика Йислова пожаловались на плохое самочувствие после употребления бургеров на Олимпийских играх. Об этом пишет Bild.

По данным издания, 11 февраля после женской индивидуальной гонки в командных помещениях подавали бургеры. У большинства спортсменов проблем со здоровьем не возникло, но Хеттих-Вальц и Фойгт «оказались прикованы к постели». Отмечается, что Йислова пострадала, так как она и ее команда проживают в одном жилье с немками. Она была вынуждена сойти с дистанции.

В качестве меры предосторожности биатлонистки переехали в отдельные номера. По словам спортивного директора Феликса Биттерлинга, предполагается, что спортсменки «съели что-то, что им не подошло».

XXV зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля. Центральные соревнования принимают Милан и Кортина-д’Ампеццо. До этого сообщалось, что Россию на Играх представляют 13 спортсменов в индивидуальных видах спорта, при этом часть российских атлетов, сменивших спортивное гражданство, выступает за другие сборные.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте