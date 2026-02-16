В Липецкой области на Масленицу сожгут гигантское чучело лабубу

Проводы зимы и сжигание чучела пройдут 21 февраля на археологическую Масленицу, говорится в посте. Отмечается, что привычное чучело на празднике тоже будет. Выбор персонажа организаторы не объяснили. При этом они напомнили, что сжигание чучела символизирует проводы зимы и похороны всех невзгод, которые она принесла.