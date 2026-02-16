Газета
Главная / Общество /

В Липецкой области на Масленицу сожгут гигантское чучело лабубу

Ведомости

В Елецком районе Липецкой области на Масленицу сожгут чучело огромной лабубу, сообщили в социальной сети «В контакте» Археологического парка «Аргамач».

Проводы зимы и сжигание чучела пройдут 21 февраля на археологическую Масленицу, говорится в посте. Отмечается, что привычное чучело на празднике тоже будет. Выбор персонажа организаторы не объяснили. При этом они напомнили, что сжигание чучела символизирует проводы зимы и похороны всех невзгод, которые она принесла.

Во «В контакте» многие пользователи отметили, что не приедут на праздник с детьми, так как им будет жалко лабубу.

В 2025 г. в парке создали чучела Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги. Организаторы писали в соцсетях, что решили устроить «настоящий парад злодеев».

