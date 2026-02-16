Путин присвоил звание народного артиста России Денису Майданову
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Народный артист Российской Федерации» певцу Денису Майданову. Соответствующий указ доступен на сайте опубликования правовых актов.
Майданов удостоился звания за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Артист является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Он занимает должность первого заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по культуре.
В 2017 г. Майданов получил звание заслуженного артиста России.