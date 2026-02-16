Ганчев: харьковчане интересуются, будет ли референдум о вхождении в РФ
Жителей части Харьковской области, перешедшей под контроль России, интересует, будет ли проводится референдум о вхождении региона в состав РФ. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Могу только сказать, что люди каждый день практически задают нам вопрос, какой статус региона, каким он будет, каким мы его видим, возможно ли проведение референдума на этих территориях, либо проведение референдума за пределами территории», – рассказал он (цитата по ТАСС).
Ганчев подчеркнул, что проведение референдума зависит от жителей региона и их политической воли. Российским властям Харьковской области пока неясно, касаются ли переговоры по урегулированию украинского кризиса этого региона.
Глава Харьковской ВГА также сообщил, что вооруженные силы Украины в 2026 г. усилили обстрел мирных жителей. С начала года в результате украинских ударов погибли 12 человек, 25 ранены, из них четверо детей. Ганчев отметил, что сейчас военно-гражданская администрация контролирует 35 населенных пунктов Харьковской области из 80 занятых российской армией.
В конце сентября 2022 г. состоялись референдумы по вопросу присоединения к России новых регионов. По итогам подсчета 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к РФ поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении регионов в состав России. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.