Пробки в Москве достигли 9 баллов
Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Особенно они заметны по Третьему транспортному кольцу, Садовому кольцу, на Ленинградском проспекте и Варшавскому шоссе.
16 февраля на Москву обрушился снегопад, метель и сильный ветер, порывы которого достигают 17 м/с. В столице также наблюдается гололедица.
Гидрометцентр сообщал, что с 16 по 19 февраля в городах России бушует циклон, который уже принес рекордные осадки, ураганный ветер. Эпицентр снегопадов пришелся на Центральный федеральный округ. В Москве, Московской, Калужской, Тульской, Рязанской и Брянской областях 16 февраля ожидался сильный снегопад.
К ночи снег должен прекратиться, 17 февраля ожидается антициклон: похолодает до -13…-16 градусов ночью и -7…-10 градусов днем.