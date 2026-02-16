Пробки в Москве достигли 9 баллов

Гидрометцентр сообщал, что с 16 по 19 февраля в городах России бушует циклон, который уже принес рекордные осадки, ураганный ветер. Эпицентр снегопадов пришелся на Центральный федеральный округ. В Москве, Московской, Калужской, Тульской, Рязанской и Брянской областях 16 февраля ожидался сильный снегопад.