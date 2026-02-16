На Кубани министра ГО и ЧС арестовали по делу о превышении полномочий

По версии следствия, в 2024 г. Штриков поручил подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при уже проведенном аукционе на приобретение и монтаж модульного здания пожарного депо. Это было сделано для отмены результатов торгов.