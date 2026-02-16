Газета
Главная / Общество /

На Кубани министра ГО и ЧС арестовали по делу о превышении полномочий

Ведомости

Суд арестовал исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края Сергея Штрикова до 15 апреля. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенный пресс-службе судов Кубани.

По версии следствия, в 2024 г. Штриков поручил подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при уже проведенном аукционе на приобретение и монтаж модульного здания пожарного депо. Это было сделано для отмены результатов торгов.

«По результатам повторного аукциона победителем стала организация, чьи интересы лоббировал чиновник», – пояснили в Октябрьском районном суде Краснодара.

По статье о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

О задержании исполняющего обязанности главы ведомства стало известно 16 февраля. Источники агентств сообщали, что оно связано с мероприятиями по государственным контрактам. Дополнительные детали дела тогда не раскрывались.

