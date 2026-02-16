Газета
Главная / Общество /

Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за $16,5 млн

Ведомости

Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за $16,5 млн, пишет газета The Japan Times. Речь идет о карте Pikachu Illustrator, выпущенной в 1998 г. и вручавшейся победителям конкурса японского манга-журнала CoroCoro.

Всего был произведен лишь 41 экземпляр Pikachu Illustrator: 39 карт получили победители конкурса, еще две появились в продаже в начале 2020-х гг. Для сравнения, только в 2025 г. было напечатано более 75 млрд карточек Pokemon, что делает данный экземпляр одной из самых редких карт в истории франшизы.

Проданная карта получила оценку «GEM MT 10» от компании Professional Sports Authenticator (PSA) – это самый высокий рейтинг оценивания стоимости. По данным экспертов, это единственный экземпляр Pikachu Illustrator с такой оценкой.

Аукцион стартовал 6 января с начальной цены в $500 000. К моменту завершения торгов сумма достигла $13,3 млн, а с учетом 24%-ной комиссии покупателя итоговая цена превысила $16,5 млн.

Ранее карта принадлежала американскому блогеру Логану Полу, который приобрел ее в 2021 г. за $4 млн наличными. Та сделка также стала рекордной на тот момент.

Во время прямой трансляции финала аукциона Пол передал карту новому владельцу – венчурному инвестору Эй Джей Скарамуччи, сыну бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.

