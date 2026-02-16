Одну из самых редких карточек Pokemon продали на аукционе за $16,5 млн

Всего был произведен лишь 41 экземпляр Pikachu Illustrator: 39 карт получили победители конкурса, еще две появились в продаже в начале 2020-х гг. Для сравнения, только в 2025 г. было напечатано более 75 млрд карточек Pokemon, что делает данный экземпляр одной из самых редких карт в истории франшизы.