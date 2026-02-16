Пробки в Москве достигли 10 баллов
По состоянию на 19:16 мск ситуация с пробками в Москве оценивается в 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Согласно интерактивной карте пробок, движение затруднено на многих центральных улицах, бульварах, набережных, а также на крупных магистралях и МКАД.
Департамент транспорта Москвы сообщает, что средняя скорость движения составляет около 21 км в час, передает ТАСС.
16 февраля на Москву обрушился снегопад, метель и сильный ветер, порывы которого достигают 17 м/с. В столице также наблюдается гололедица.
Гидрометцентр сообщал, что с 16 по 19 февраля в городах России бушует циклон, который уже принес рекордные осадки, ураганный ветер. Эпицентр снегопадов пришелся на Центральный федеральный округ. В Москве, Московской, Калужской, Тульской, Рязанской и Брянской областях 16 февраля ожидался сильный снегопад.