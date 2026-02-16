Умер американский актер Роберт Дюваль

Дюваль родился 5 января 1931 г. в Калифорнии. В 1953 г. он окончил колледж Принципиа, образовательный центр Христианской науки в городе Элса (штат Иллинойс). В 1954 г. поступил в школу актерского мастерства Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке. Свою актерскую карьеру на Офф-Бродвее Дюваль начал в нью-йоркском театре «Гейт», где в 1958 г. исполнил роль Фрэнка Гарднера в спектакле «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу. В 1959 г. Дюваль дебютировал на телевидении, где в телешоу «Театр Армстронг Серкл» сыграл эпизодическую роль в сериале «Побег из тюрьмы». В 1960 г. ему досталась еще одна эпизодическая роль в сериале «Точное опознание».