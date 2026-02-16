Умер американский актер Роберт Дюваль
В возрасте 95-ти лет на своем ранчо в Вирджинии умер американский актер, режиссер и продюсер, звезда фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль. Об этом сообщила его жена Лусиана, передает Hollywood Reporter.
«Для всего мира он был актером, удостоенным премии «Оскар», режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем. Его страсть к своему делу могла сравниться разве что с его глубокой любовью к персонажам, вкусной еде и светским беседам. В каждой из своих многочисленных ролей Боб отдавал всего себя своим персонажам и раскрывал правду о человеческом духе, которую они воплощали», – рассказала она.
Дюваль родился 5 января 1931 г. в Калифорнии. В 1953 г. он окончил колледж Принципиа, образовательный центр Христианской науки в городе Элса (штат Иллинойс). В 1954 г. поступил в школу актерского мастерства Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке. Свою актерскую карьеру на Офф-Бродвее Дюваль начал в нью-йоркском театре «Гейт», где в 1958 г. исполнил роль Фрэнка Гарднера в спектакле «Профессия миссис Уоррен» по пьесе Бернарда Шоу. В 1959 г. Дюваль дебютировал на телевидении, где в телешоу «Театр Армстронг Серкл» сыграл эпизодическую роль в сериале «Побег из тюрьмы». В 1960 г. ему досталась еще одна эпизодическая роль в сериале «Точное опознание».
Кинодебют Дюваля состоялся в 1962 г., когда он сыграл второстепенную роль Артура «Страшилы» Рэдли, подростка, прожившего большую часть своей жизни взаперти, в фильме «Убить пересмешника», за который Грегори Пек получил «Оскар». Известность пришла к Дювалю с его первой главной ролью в фильме Джорджа Лукаса «THX 1138». После первого настоящего успеха последовала следующая знаковая роль – адвоката Тома Хейгена в оскароносном «Крестном отце». Международное признание пришло к Дювалю после выхода на экраны фильма «Апокалипсис сегодня», в котором он сыграл роль подполковника Килгора, принесшую ему очередную номинацию на «Оскар».
Дюваль также известен благодаря исполнению ролей в таких картинах, как «Судья» (реж. Дэвид Добкин), «Подержанные львы» (реж. Тим МакКэнлис), «Одинокий голубь» (реж. Саймон Уинсер), «Альфред Хичкок представляет» (реж. Роберт Стивенс) и др.