Власти ожидают роста посещаемости горнолыжных курортов на 10% в сезоне 2026 года

9 февраля АТОР сообщила, что спрос на горнолыжные курорты Северного Кавказа в зимнем сезоне 2026 г. вырос на 10–15% в зависимости от туроператора. По данным PEGAS Touristik, в пиковые даты на новогодние каникулы прирост составлял до 15–20% в годовом выражении. В топовый список текущего сезона вошли Архыз (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) и Домбай (Карачаево-Черкесия).