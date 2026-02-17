Власти ожидают роста посещаемости горнолыжных курортов на 10% в сезоне 2026 года
В прошлом сезоне горнолыжные курорты посетили более 8 млн человек. В текущем сезоне ожидается рост на 10%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании с вице-премьерами.
В новогодние каникулы больше всего гостей посетили горнолыжные комплексы в Краснодарском крае, Алтае и Свердловской области, Кабардино-Балкарии и Сахалинской области. Популярностью также пользуются горнолыжные курорты Северного Кавказа. Их совокупный турпоток в праздники превысил 70 000 человек, что на 18% выше показателей 2024 г.
Чернышенко уточнил, что многие курорты расширили зоны катания, особенно «Манжерок» и «Белокуриха» на Алтае, «Губаха» в Пермском крае, «Снегорка» в Магаданской области. Кроме того, продолжает развиваться один из высочайших горнолыжных курортов Европы – «Эльбрус».
Вице-премьер подчеркнул, что особое внимание уделяется безопасности отдыха. До начала сезона на канатных дорогах и фуникулерах проводится полное техническое обслуживание. Трассы классифицируются по уровню сложности, проводятся противолавинные мероприятия. Ведется работа инструкторов и спасателей, включая регулярные учения по спасению людей в сложных условиях высокогорья.
9 февраля АТОР сообщила, что спрос на горнолыжные курорты Северного Кавказа в зимнем сезоне 2026 г. вырос на 10–15% в зависимости от туроператора. По данным PEGAS Touristik, в пиковые даты на новогодние каникулы прирост составлял до 15–20% в годовом выражении. В топовый список текущего сезона вошли Архыз (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) и Домбай (Карачаево-Черкесия).