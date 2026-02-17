Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Двое граждан РФ находятся в больнице после падения лифта на Пхукете

Ведомости

Двое россиян находятся в больнице после падения лифта в отеле на острове Пхукет в Таиланде. Их травмы оцениваются как средней тяжести, сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов ТАСС.

Лифт упал в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol. В результате ЧП в больницы Пхукета доставили шестерых граждан России. В госпитале остаются двое из них с травмами ног. Другие четверо пострадавших, включая детей, выписаны, пояснил генконсул.

«РИА Новости» со ссылкой на полицию Пхукета пишет, что авария произошла во второй половине дня 16 февраля. В лифте находились трое мужчин, две женщины и восьмилетняя девочка. Лифт упал с небольшой высоты вниз, остановившись чуть ниже первого этажа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её