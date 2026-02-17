Двое граждан РФ находятся в больнице после падения лифта на Пхукете
Двое россиян находятся в больнице после падения лифта в отеле на острове Пхукет в Таиланде. Их травмы оцениваются как средней тяжести, сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов ТАСС.
Лифт упал в гостинице Tuana Hotels Casa Del Sol. В результате ЧП в больницы Пхукета доставили шестерых граждан России. В госпитале остаются двое из них с травмами ног. Другие четверо пострадавших, включая детей, выписаны, пояснил генконсул.
«РИА Новости» со ссылкой на полицию Пхукета пишет, что авария произошла во второй половине дня 16 февраля. В лифте находились трое мужчин, две женщины и восьмилетняя девочка. Лифт упал с небольшой высоты вниз, остановившись чуть ниже первого этажа.