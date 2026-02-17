Газета
Главная / Общество /

ITA сняло обвинения в допинге с тренера сборной РФ по вольной борьбе Гацалова

Ведомости

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сняло все обвинения в применении допинга с главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова. Решение принято в досудебном порядке, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили ТАСС.

Гацалов был временно отстранен с 5 мая 2025 г. по обвинению в нарушении антидопинговых правил. По словам Мамиашвили, Федерация спортивной борьбы России «ни на секунду» не сомневалась в его невиновности.

Дело было возбуждено на основе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которые в 2019 г. передали Всемирному антидопинговому агентству (WADA). ITA, созданное Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2017 г., проводило перепроверку проб и уведомляло спортсменов о подозрениях.

Гацалов возглавляет сборную России по вольной борьбе с 2022 г. В прошлом он олимпийский чемпион 2004 г., многократный чемпион мира и Европы.

