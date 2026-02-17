Умер писатель и журналист Дмитрий Бавильский

В 2004–2007 гг. Бавильский был редактором отдела культуры сетевого издания «Взгляд», в 2007–2010 гг. – сетевого издания «Частный корреспондент». В 2014–2017 гг. работал в ежемесячной газете The Art Newspaper Russia, возглавляя отделы «Музеи», «Реставрация» и «Книги». Он также печатался в «Литературной газете», «Независимой газете», журналах «Знамя», «Октябрь», «Урал» и «Уральская новь». Вел блог в «Живом Журнале» под ником «paslen».