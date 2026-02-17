Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер писатель и журналист Дмитрий Бавильский

Анна Бойцова

Писатель, литературный критик и журналист Дмитрий Бавильский скончался на 58-м году жизни. О его смерти сообщил литературовед Николай Подосокорский в Telegram-канале.

Бавильский – автор романов «Вавилонская библиотека», «Семейство пасленовых», «Едоки картофеля», «Ангелы на первом месте», «Нодельма», «Последняя любовь Гагарина», «Красная точка» и др. Писатель дважды становился лауреатом премии журнала «Новый мир», в том числе за написанный в жанре нон-фикшн «Художественный дневник». Его произведения переведены на английский, болгарский, голландский, немецкий и французский языки. 

В 2004–2007 гг. Бавильский был редактором отдела культуры сетевого издания «Взгляд», в 2007–2010 гг. – сетевого издания «Частный корреспондент». В 2014–2017 гг. работал в ежемесячной газете The Art Newspaper Russia, возглавляя отделы «Музеи», «Реставрация» и «Книги». Он также печатался в «Литературной газете», «Независимой газете», журналах «Знамя», «Октябрь», «Урал» и «Уральская новь». Вел блог в «Живом Журнале» под ником «paslen».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте