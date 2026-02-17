Умер писатель и журналист Дмитрий Бавильский
Писатель, литературный критик и журналист Дмитрий Бавильский скончался на 58-м году жизни. О его смерти сообщил литературовед Николай Подосокорский в Telegram-канале.
Бавильский – автор романов «Вавилонская библиотека», «Семейство пасленовых», «Едоки картофеля», «Ангелы на первом месте», «Нодельма», «Последняя любовь Гагарина», «Красная точка» и др. Писатель дважды становился лауреатом премии журнала «Новый мир», в том числе за написанный в жанре нон-фикшн «Художественный дневник». Его произведения переведены на английский, болгарский, голландский, немецкий и французский языки.
В 2004–2007 гг. Бавильский был редактором отдела культуры сетевого издания «Взгляд», в 2007–2010 гг. – сетевого издания «Частный корреспондент». В 2014–2017 гг. работал в ежемесячной газете The Art Newspaper Russia, возглавляя отделы «Музеи», «Реставрация» и «Книги». Он также печатался в «Литературной газете», «Независимой газете», журналах «Знамя», «Октябрь», «Урал» и «Уральская новь». Вел блог в «Живом Журнале» под ником «paslen».