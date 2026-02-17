Губернатор Ленобласти подтвердил обрушение здания военной полиции

В здании военной комендатуры в городе Сертолове Всеволожского района Ленинградской области 17 февраля произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв прогремел на третьем этаже около 14:20 по московскому времени. В результате обрушения под завалами могут находиться четверо военнослужащих. Два человека погибли. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о других пострадавших и причинах случившегося уточняется.