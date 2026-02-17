Газета
СК возбудил дело после обрушения здания комендатуры в Ленинградской области

Ведомости

После взрыва в здании военной комендатуры в Сертлово Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

Военные следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на третьем этаже около 14:20 мск. В результате обрушения под завалами могут находиться четверо военнослужащих. Два человека погибли. Информация о других пострадавших и причинах случившегося уточняется.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщал, что поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов. На месте происшествия находятся подразделения МЧС и пожарной службы.

