СК возбудил дело после обрушения здания комендатуры в Ленинградской области

Военные следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.