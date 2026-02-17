Газета
Российским спортсменам не вручили смартфоны от организаторов Олимпиады-2026

Ведомости

Российские спортсмены не получили от организаторов зимних Олимпийских игр 2026 г. мобильные телефоны, которые вручались другим участникам при заселении в Олимпийскую деревню. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на самих спортсменов.

Перед началом Игр одна из южнокорейских компаний, которая является спонсором соревнований, представила эксклюзивную версию смартфона, предназначенную для участников Олимпиады. По данным пресс-службы компании, дизайнерские устройства должны были получить почти 3800 спортсменов.

Однако, как отмечает агентство, российским атлетам такие телефоны вручены не были. Аналогичная ситуация произошла и на летней Олимпиаде-2024.

На всех предыдущих Олимпийских играх российские спортсмены получали подарки наравне с другими участниками соревнований.

