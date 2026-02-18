Умерла аниматор фильма «Кто подставил кролика Роджера» Джейн Бэр
Аниматор, продюсер Джейн Бэр, известная по фильмам «Спящая красавица» и «Кто подставил кролика Роджера», умерла в возрасте 91 года. Об этом пишет Variety.
Бэр скончалась 16 февраля в своем доме в Ван-Найсе (штат Калифорния). Ее карьера началась в 1955 г. в качестве ассистента аниматора на съемках фильма «Спящая красавица» студии Уолта Диснея, где она работала вместе с легендарными «девятью стариками» из Walt Disney Animation. После Бэр стала аниматором в Ed Graham Animation, а потом перешла в отдел макетирования студии Pantomime, где работала над фильмами «Небесные ястребы» и «Спиди-гонщик».
Аниматор также работала в Filmation Studios, в частности, над фильмами «Аквамен» и «Путешествие к центру Земли». В 1975 г. Бэр вернулась в Disney, где вместе с аниматором Милтом Калом работала над фильмами «Лис и пес», «Рождественская история Микки» и «Черный котел».