Посещаемость заседаний Госдумы выросла до 73%
Под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина посещаемость заседаний нижней палаты парламента увеличилась до 73%, следует из расчетов «Ведомостей». В прошлом созыве показатель составлял 67%.
По словам политолога Павла Склянчука, на сегодняшний день все парламентские фракции показывают высокие результаты посещаемости зала заседаний. Во многом это объясняется системой вычетов из зарплаты за прогулы без уважительной причины, которая была введена в 2016 г.
По информации собеседников на Охотном ряду, аппараты фракций контролируют регистрацию депутатов в начале заседаний. В случае необходимости отлучиться в течение дня коллеги могут подменить отсутствующего парламентария при голосовании. Как пояснил политолог Дмитрий Еловский, хотя одни депутаты голосуют за других, это нельзя считать профанацией.
К началу февраля 2026 г. состоялось 340 пленарных заседаний парламента VIII созыва и 15 121 голосование. Средний уровень явки составил 92,5%. Лидерами посещений стали депутаты от КПРФ (98,8%), у членов партии «Единая Россия» значение равняется 91,9%. На последнем месте – справороссы (88%).