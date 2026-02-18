После схода лавины в Калифорнии пропали без вести 10 лыжников
На севере Калифорнии при сходе лавины из-за землетрясения в горах Сьерра-Невада пропали без вести 10 человек. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно данным управления шерифа округа Невада, инцидент произошел около 11:30 (22:30 мск) 17 февраля в районе Траки на севере Калифорнии, недалеко от границы с Невадой. В это время четыре лыжных гида и 12 лыжников отправилась в бэккантри-тур, сообщила сопровождавшая группу компания Blackbird Mountain Guides.
Представитель офиса шерифа Рассел Грин рассказал, что как минимум шесть человек выжили и укрылись в импровизированном убежище из брезента в ожидании помощи. Они поддерживали связь с помощью текстовых сообщений, но спасатели не смогли оперативно связаться с ними из-за опасных условий.