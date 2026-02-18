Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

После схода лавины в Калифорнии пропали без вести 10 лыжников

Ведомости

На севере Калифорнии при сходе лавины из-за землетрясения в горах Сьерра-Невада пропали без вести 10 человек. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным управления шерифа округа Невада, инцидент произошел около 11:30 (22:30 мск) 17 февраля в районе Траки на севере Калифорнии, недалеко от границы с Невадой. В это время четыре лыжных гида и 12 лыжников отправилась в бэккантри-тур, сообщила сопровождавшая группу компания Blackbird Mountain Guides.

Представитель офиса шерифа Рассел Грин рассказал, что как минимум шесть человек выжили и укрылись в импровизированном убежище из брезента в ожидании помощи. Они поддерживали связь с помощью текстовых сообщений, но спасатели не смогли оперативно связаться с ними из-за опасных условий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её