Совфед отменил для волонтеров спецоперации госпошлины при замене паспорта
Совет Федерации одобрил закон, который освобождает волонтеров, работающих в зоне спецоперации и прилегающих территориях, от уплаты госпошлины при замене российского паспорта и водительского удостоверения. Документ опубликован в думской базе.
Под действие закона попадают волонтеры, осуществляющие деятельность на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
В пояснительной записке писали, что закон снизит финансовую нагрузку и станет дополнительной мерой поддержки. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Кроме того, закон освобождает религиозные организации от уплаты пошлины за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество и договоров на безвозмездное пользование при передаче им госимущества.
Пошлина за выдачу паспорта РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1500 руб., а водительского удостоверения – 4000 руб., а за права нового поколения – 6000 руб.