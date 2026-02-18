Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Совфед отменил для волонтеров спецоперации госпошлины при замене паспорта

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, который освобождает волонтеров, работающих в зоне спецоперации и прилегающих территориях, от уплаты госпошлины при замене российского паспорта и водительского удостоверения. Документ опубликован в думской базе.

Под действие закона попадают волонтеры, осуществляющие деятельность на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

В пояснительной записке писали, что закон снизит финансовую нагрузку и станет дополнительной мерой поддержки. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Кроме того, закон освобождает религиозные организации от уплаты пошлины за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество и договоров на безвозмездное пользование при передаче им госимущества.

Пошлина за выдачу паспорта РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1500 руб., а водительского удостоверения – 4000 руб., а за права нового поколения – 6000 руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте