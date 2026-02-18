В Госдуму внесли законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года

Помимо «гаражной амнистии» в России с сентября 2006 г. действует «дачная амнистия». Согласно закону, права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. В 2021 г. мера была продлена до 1 марта 2026 г.