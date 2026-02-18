В Госдуму внесли законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
В Госдуму внесли законопроект о продлении закона «гаражной амнистии», согласно которому россияне могут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные участки, на которых построены их гаражи, еще на пять лет. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
В пояснительной записке указано, что «гаражная амнистия» показала свою эффективность. Чтобы сохранить права граждан на упрощенное оформление в собственность, проект федерального закона предлагает продлить ее действие до 1 сентября 2031 г. Действующий закон установлен до 1 сентября 2026 г.
По информации Росреестра, за период действия «гаражной амнистии» по всей стране зарегистрировано более 746 000 гаражей и земельных участков под ними.
«Гаражная амнистия» начала действовать в России с сентября 2021 г. Мера распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 г. Их можно зарегистрировать по упрощенному механизму оформления земельных участков.
Помимо «гаражной амнистии» в России с сентября 2006 г. действует «дачная амнистия». Согласно закону, права на дома будут оформляться при наличии прав на земельные участки – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. В 2021 г. мера была продлена до 1 марта 2026 г.