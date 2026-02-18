Госдума одобрила в первом чтении профилактику уклонения от защиты страны

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что попытки заставить забыть, кто победил нацизм и остановил уничтожение народов Европы в лагерях смерти, являются частью гибридного противостояния со стороны недружественных стран против советского народа, который ценой огромных жертв спас мир от фашизма. Он подчеркнул, что подобные действия недопустимы. По его словам, предлагаемые меры позволят более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.