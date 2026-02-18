Госдума одобрила в первом чтении профилактику уклонения от защиты страны
Госдума приняла в первом чтении законопроект о профилактике уклонения от обязанности по защите страны и противодействии искажению исторической правды. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Документ предлагает расширить перечень направлений профилактики правонарушений, закрепленных в федеральном законодательстве. В частности, речь идет о предупреждении уклонения от исполнения гражданского долга и системной работе против фальсификации исторических фактов.
Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что попытки заставить забыть, кто победил нацизм и остановил уничтожение народов Европы в лагерях смерти, являются частью гибридного противостояния со стороны недружественных стран против советского народа, который ценой огромных жертв спас мир от фашизма. Он подчеркнул, что подобные действия недопустимы. По его словам, предлагаемые меры позволят более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов и сенаторов, в том числе председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета СФ по обороне Владимир Булавин.
Пискарев пояснил, что профилактика правонарушений предполагает правовое просвещение, информирование и проведение профилактических бесед, при этом особое внимание планируется уделять работе с подростками и молодежью.
«Крайне важно применять такие инструменты своевременно – еще до того, как человек нарушит закон. Россия чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды, не допускает умаления подвига народа при защите своей Родины», – отметил он.