Патрушев поручил следить за стройкой очистных сооружений через онлайн камеры
Контроль за строительством очистных сооружений в России будет осуществляться с использованием онлайн-камер. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании, посвященном строительству и реконструкции очистных сооружений, где подвели итоги работы за прошлый год и определили планы на 2026 г.
По словам Патрушева, на данный момент в рамках инцидента №55 «Очистные сооружения» введено 134 очистных сооружения, из них 12 – в 2025 г. В 2026 г. планируется завершить строительство еще шести объектов.
«Что касается выхода на нормативные показатели очистки стоков, то с начала 2025 г. необходимого уровня достигли 40 объектов», – пояснил он. Вице-премьер отдельно отметил Республику Татарстан и Вологодскую область, где все объекты выведены на нормативные показатели.
Он сообщил, что по его поручению на сайтах Минприроды и Минстроя размещены обзоры лучших практик строительства очистных сооружений, перечни производителей оборудования, а также списки добросовестных проектных и строительных организаций.
В числе новых инструментов контроля Патрушев назвал наблюдение за ходом строительства через онлайн-камеры и систему уведомлений об отклонениях от утвержденных «дорожных карт». Соответствующие сообщения главы регионов будут получать еженедельно.
Вице-премьер поручил установить онлайн-камеры на всех новых объектах, строительство которых начнется с текущего года в рамках федерального проекта «Вода России».
1 октября сообщалось, что шесть проектов очистных сооружений получат финансирование в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, средства направят на реконструкцию объектов Пермском крае, Челябинской, Нижегородской, Иркутской и Ивановской областях.