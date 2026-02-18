Патрушев поручил следить за стройкой очистных сооружений через онлайн камеры

Контроль за строительством очистных сооружений в России будет осуществляться с использованием онлайн-камер. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании, посвященном строительству и реконструкции очистных сооружений, где подвели итоги работы за прошлый год и определили планы на 2026 г.