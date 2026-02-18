Газета
Главная / Общество /

Бывшего «народного губернатора» Донецка Губарева обвинили в дискредитации ВС РФ

Ведомости

Административное дело в отношении бывшего «народного губернатора» Донецкой народной республики Павла Губарева зарегистрировали в Таганском районном суде Москвы. Его обвинили в дискредитации армии. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.

В карточке дела Губарев указан как лицо, привлекаемое к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере 50 000 рублей. В публикации бывший «народный губернатор» отметил, что не знает, кто выступил истцом по делу.

В 2023 г. Губарев был задержан у здания Мещанского суда Москвы. Тогда было вынесено решение об аресте экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).

Губарев был активистом антимайданного движения с февраля 2014 года. Он также участвовал в съезде депутатов юго-востока в Харькове, а затем создал в Донецке общественную организацию «Народное ополчение Донбасса». 1 марта 2014 г. Губарева избрали «народным губернатором» на митинге в городе. 3 марта он вместе со своими сторонниками захватил здание Донецкой областной государственной администрации. В итоге сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали Губарева, когда он находился на съемной квартире. Его, в частности, обвинили в покушении на территориальную целостность республики. 7 мая 2014 г. Губарева передали представителям общественного движения «Новороссия» Стрелкова в обмен на трех украинских офицеров.

