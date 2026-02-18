Бывшего «народного губернатора» Донецка Губарева обвинили в дискредитации ВС РФ

Губарев был активистом антимайданного движения с февраля 2014 года. Он также участвовал в съезде депутатов юго-востока в Харькове, а затем создал в Донецке общественную организацию «Народное ополчение Донбасса». 1 марта 2014 г. Губарева избрали «народным губернатором» на митинге в городе. 3 марта он вместе со своими сторонниками захватил здание Донецкой областной государственной администрации. В итоге сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали Губарева, когда он находился на съемной квартире. Его, в частности, обвинили в покушении на территориальную целостность республики. 7 мая 2014 г. Губарева передали представителям общественного движения «Новороссия» Стрелкова в обмен на трех украинских офицеров.