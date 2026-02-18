Голикова предложила восполнить дефицит врачей в селах за счет медиков-вахтовиков

На начало 2025 г. в амбулаторном звене работало 313 000 врачей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это на 2% больше, чем в 2024 г., уточнил он. Министр также отметил, что число участковых терапевтов и педиатров в 2025 г. увеличилось на 5% и достигло 80 000 человек, а по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в систему здравоохранения было привлечено 72 000 специалистов. Также к работе приступили 13 000 ординаторов второго года обучения, сказал Мурашко.