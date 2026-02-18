Голикова предложила восполнить дефицит врачей в селах за счет медиков-вахтовиков

Голикова предложила восполнить дефицит врачей в селах за счет медиков-вахтовиковНа совещании с Путиным члены правительства обсудили проблему доступности медицинской помощи
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила развивать в российском здравоохранении институт вахтовой работы и направлять врачей стационаров работать в сельскую местность с острым дефицитом медиков. При этом за специалистом, который решит стать вахтовиком, будет сохраняться его основное место работы, уточнила она на совещании членов правительства и общественников с президентом РФ Владимиром Путиным.
Хотя в 2024-2025 гг. численность врачей в России начала расти, проблема нехватки кадров по-прежнему остается в центре внимания властей, отметила Голикова.
На начало 2025 г. в амбулаторном звене работало 313 000 врачей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Это на 2% больше, чем в 2024 г., уточнил он. Министр также отметил, что число участковых терапевтов и педиатров в 2025 г. увеличилось на 5% и достигло 80 000 человек, а по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в систему здравоохранения было привлечено 72 000 специалистов. Также к работе приступили 13 000 ординаторов второго года обучения, сказал Мурашко.
По словам руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова, многие россияне все еще не могут своевременно попасть на консультацию к врачу-специалисту. Для решения кадровой проблемы он предложил удерживать на рабочих местах врачей-пенсионеров. По его мнению, эта тактика должна работать, пока медицинские вузы не подготовят достаточное количество молодых кадров.
Голикова в свою очередь напомнила, что с 1 сентября 2026 г. в стране будет задействован механизм целевого приема с обязательной отработкой студентов-медиков. «Это должно снизить кадровое напряжение в первичном звене здравоохранения», – заключила она.
Подводя итоги совещания, президент подчеркнул, что качество и доступность медицинской помощи должны улучшаться на всей территории страны. Главным критерием успеха он назвал удовлетворенность граждан. Путин также поручил проработать прозвучавшие в ходе обсуждения предложения.