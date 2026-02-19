Осужденные по делу Долиной обжаловали приговор
Четверо фигурантов, осужденных за участие в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, обжаловали приговор. Защита просит апелляцию отменить решение Балашихинского суда и направить дело в прокуратуру на дополнительное расследование, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из осужденных.
Адвокаты указывают на двойной учет суммы ущерба, нестыковки в доказательствах и неполное установление схемы перевода денег, включая возможный допрос представителей криптобирж.
Ранее жалобы подали все осужденные, а также прокуратура. Мособлсуд рассмотрит апелляции 19 февраля.
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Сначала суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации.
Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.