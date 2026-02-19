Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Осужденные по делу Долиной обжаловали приговор

Ведомости

Четверо фигурантов, осужденных за участие в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, обжаловали приговор. Защита просит апелляцию отменить решение Балашихинского суда и направить дело в прокуратуру на дополнительное расследование, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из осужденных.

Адвокаты указывают на двойной учет суммы ущерба, нестыковки в доказательствах и неполное установление схемы перевода денег, включая возможный допрос представителей криптобирж.

Ранее жалобы подали все осужденные, а также прокуратура. Мособлсуд рассмотрит апелляции 19 февраля.

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Сначала суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации.

Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте