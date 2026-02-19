Газета
Таиланд депортировал россиянина за хищение 3,2 млрд рублей бюджетных средств

Таиланд депортировал гражданина РФ, обвиняемого в хищении более 3,2 млрд руб. бюджетных средств при выполнении госконтрактов в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС.

Россиянина, который был в международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве, передали полицейским РФ в аэропорту Бангкока. Волк рассказала, что с 2021 по 2024 г. мужчина предоставлял фиктивные данные при выполнении госконтрактов в рамках целевой программы развития ОПК. Он похитил деньги посредством подставных фирм.

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в апреле 2025 г. Фигурант покинул Россию, и в декабре 2025 г. его объявили в международный розыск. По словам Волк, сведения о его задержании были получены от таиландских партнеров благодаря взаимодействию по каналам Интерпола. Россиянина доставят на родину для проведения следственных действий.

