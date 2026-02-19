Таиланд депортировал россиянина за хищение 3,2 млрд рублей бюджетных средств

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в апреле 2025 г. Фигурант покинул Россию, и в декабре 2025 г. его объявили в международный розыск. По словам Волк, сведения о его задержании были получены от таиландских партнеров благодаря взаимодействию по каналам Интерпола. Россиянина доставят на родину для проведения следственных действий.