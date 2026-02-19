За 10 лет в российских вузах число украинских студентов сократилось в 10 раз
Число украинских студентов в вузах России сократилось в 10 раз с 2016 г. Об этом «Ведомостям» сообщил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.
В 2016 г. образование в России получали 23 000 украинских студентов, а в 2025 г. – 2295. За год число студентов из республики в РФ также упало – на треть (в 2024 г. в России училось 3646 студентов с украинским паспортом). Офицеров-Бельский считает, что на это могут влиять изменения оснований для поступления и получения российского гражданства.
В первой тройке недружественных стран по числу своих граждан в вузах России остались Латвия, Эстония и Украина. Количество студентов из первых двух стран даже выросло. Согласно информации министерства, в 2024/25 учебном году в российских высших учебных заведениях училось 605 студентов с паспортом Латвии и 363 – с паспортом Эстонии. А в 2025/26 учебном году из Латвии было 615 человек, а из Эстонии 380.