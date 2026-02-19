Газета
Главная / Общество /

Московские аэропорты продолжают работу в условиях аномального снегопада

Ведомости

Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» в Московском регионе отправляют и принимают рейсы в условиях аномального снегопада с порывами сильного ветра. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

По информации на 07:00 мск, экипажи пяти самолетов приняли решение сесть на запасных аэродромах.

Накануне «Шереметьево» решило сократить число операций на взлет и посадку: до 25 в период с 07:00 до 23:59 мск 19 февраля и до 18 с 00:00 до 04:59 мск 20 февраля. С вечера 18 февраля авиаперевозчики, организующие рейсы в «Шереметьево», сообщают пассажирам о временных изменениях в расписании полетов.

По данным Росавиации, для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров работает дополнительный персонал. Службы аэропортов работают в усиленном режиме.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что утром 19 февраля на Москву и область обрушится мощный снежный циклон. К середине дня снег повалит «стеной». По словам синоптика, за сутки в городе может выпасть от 20 до 25 мм осадков – это более половины месячной нормы февраля.

