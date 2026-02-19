Московские аэропорты продолжают работу в условиях аномального снегопада

Накануне «Шереметьево» решило сократить число операций на взлет и посадку: до 25 в период с 07:00 до 23:59 мск 19 февраля и до 18 с 00:00 до 04:59 мск 20 февраля. С вечера 18 февраля авиаперевозчики, организующие рейсы в «Шереметьево», сообщают пассажирам о временных изменениях в расписании полетов.