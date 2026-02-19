У экс-главы Лабинского района Кубани могут изъять имущество на 500 млн рублей
Прокуратура подала в суд антикоррупционный иск, согласно которому требуется изъять имущество бывшего главы Лабинского района, его заместителя и бывшего начальника следственного отдела полиции на сумму свыше 500 млн руб. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.
Следствие установило, что фигуранты дела обошли публичные процедуры и незаконно оформили земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 1502,3 га на подконтрольное им юридическое лицо ООО «Агрофирма «Союз». Предприятие было специально создано для управления нелегально приобретенным имуществом и получения от него прибыли.
По данным прокуратуры, указанные лица «длительное время» получали незаконную прибыль и предоставляли недостоверные сведения о доходах и имуществе в отношении себя и членов семьи. С целью вернуть утраченные средства в доход РФ прокуратура запросила изъять 100% долей в уставном капитале ООО «Агрофирма «Союз».
3 февраля также стало известно, что прокуратура Кубани направила иск об обращении в доход РФ имущества бывшего главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район Максима Бондаренко. Сумма оценивается более чем в 250 млн руб. В период замещения должности Бондаренко приобрел три земельных участка общей площадью свыше 3100 кв. м, три жилых дома площадью более 1380 кв. м, нежилое помещение (118,8 кв. м), а также три автомобиля и снегоболотоход.