У экс-главы Лабинского района Кубани могут изъять имущество на 500 млн рублей

3 февраля также стало известно, что прокуратура Кубани направила иск об обращении в доход РФ имущества бывшего главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район Максима Бондаренко. Сумма оценивается более чем в 250 млн руб. В период замещения должности Бондаренко приобрел три земельных участка общей площадью свыше 3100 кв. м, три жилых дома площадью более 1380 кв. м, нежилое помещение (118,8 кв. м), а также три автомобиля и снегоболотоход.