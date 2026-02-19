Краснов: суды разрешили почти 2 млн экономических споров в 2025 году
За 2025 г. суды первой инстанции разрешили более 1,8 млн экономических споров. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в докладе российскому президенту Владимиру Путину.
«При рассмотрении каждого такого дела следует тщательно оценивать весь спектр рисков и возможных, в том числе долгосрочных, негативных последствий для нашей страны», – сообщил Краснов.
Кроме того, по словам Краснова, при рассмотрении дел о защите государственных интересов необходимо оперативно принимать обеспечительные меры. Это гарантирует поступление денежных средств в бюджет в случае вынесения решений по существу. В делах о судьбе имущественных комплексов важно соблюдать трудовые и социальные права граждан, добавил он.
В конце 2025 г. Верховный суд дал разъяснения, направленные на защиту добросовестных предпринимателей и создание благоприятных условий для ведения бизнеса, напомнил Краснов. Теперь суды должны более тщательно различать риски, связанные с нормальным ведением бизнеса, и умышленные действия, направленные на банкротство. Эта категория дел составляет более четверти всех экономических споров, что в цифрах составляет около 500 000 случаев.
Были также определены механизмы, которые позволяют избежать двойного взыскания при возникновении объективных трудностей у компаний. Судам рекомендуется чаще применять отсрочки и рассрочки, если это способствует сохранению бизнеса, действующего в рамках закона.
Бывший председатель Верховного суда Ирина Подносова сообщала, что в 2024 г. Арбитражными судами было также рассмотрено более 1,8 млн дел. В их структуре преобладали споры, возникающие из гражданских правоотношений (60%). При этом 80% из них — это дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров. Около 20% заняли дела о банкротстве граждан и организаций.