Краснов: суды разрешили почти 2 млн экономических споров в 2025 году

Бывший председатель Верховного суда Ирина Подносова сообщала, что в 2024 г. Арбитражными судами было также рассмотрено более 1,8 млн дел. В их структуре преобладали споры, возникающие из гражданских правоотношений (60%). При этом 80% из них — это дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров. Около 20% заняли дела о банкротстве граждан и организаций.