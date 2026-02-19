Краснов: реальное лишение свободы было назначено четверти осужденным в 2025 году

В 2024 г. судами были рассмотрены дела в отношении почти 680 000 граждан, и почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом, сообщала бывший председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Из числа осужденных лишение свободы было назначено одной трети граждан, в отношении остальных – 71% – были применены альтернативные меры.