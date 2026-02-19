Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Краснов: реальное лишение свободы было назначено четверти осужденным в 2025 году

Ведомости

В 2025 г. сохранялся общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия. Из общего числа осужденных реальное лишение свободы назначено в отношении 26% осужденных (125 000 человек), при этом 320 000 были назначены альтернативные виды наказаний. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в докладе российскому президенту Владимиру Путину

«В каждом случае следует учитывать смягчающие обстоятельства, возможность исправления без изоляции от общества. В проявлении человечности к оступившемуся и заключается реализация принципа милосердия в правосудии», – заключил Краснов. 

В 2024 г. судами были рассмотрены дела в отношении почти 680 000 граждан, и почти по каждому пятому уголовное преследование было прекращено судом, сообщала бывший председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Из числа осужденных лишение свободы было назначено одной трети граждан, в отношении остальных – 71% – были применены альтернативные меры.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её