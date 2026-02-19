Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Глава МВД рассказал о росте экстремистских преступлений на 20%

Ведомости

Число экстремистских преступлений выросло на 20% в прошлом году. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, правонарушения стали выявлять на ранней стадии. Ведомство в том числе инициировало блокировку информации в Интернете, передает ТАСС.

Колокольцев также сказал, что МВД предотвратило крупные конфликты и беспорядки на почве национальной и религиозной вражды. Этого удалось добиться с помощью системных мер, в том числе правовых.

В прошедшем году вступил в силу закон, согласно которому за поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с помощью VPN, предусмотрена административная ответственность. Штраф для нарушителей составляет от трёх до пяти тысяч рублей.

Согласно отчету МВД «Состояние преступности в России», в 2025 г. было зарегистрировано 2241 преступление экстремистской направленности – на 30,4% больше, чем в прошлом году. При этом в целом количество зарегистрированных преступлений снизилось на 7,3 % по сравнению с 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её