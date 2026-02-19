Глава МВД рассказал о росте экстремистских преступлений на 20%
Число экстремистских преступлений выросло на 20% в прошлом году. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По его словам, правонарушения стали выявлять на ранней стадии. Ведомство в том числе инициировало блокировку информации в Интернете, передает ТАСС.
Колокольцев также сказал, что МВД предотвратило крупные конфликты и беспорядки на почве национальной и религиозной вражды. Этого удалось добиться с помощью системных мер, в том числе правовых.
В прошедшем году вступил в силу закон, согласно которому за поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с помощью VPN, предусмотрена административная ответственность. Штраф для нарушителей составляет от трёх до пяти тысяч рублей.
Согласно отчету МВД «Состояние преступности в России», в 2025 г. было зарегистрировано 2241 преступление экстремистской направленности – на 30,4% больше, чем в прошлом году. При этом в целом количество зарегистрированных преступлений снизилось на 7,3 % по сравнению с 2024 г.