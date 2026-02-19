Глава МВД рассказал о росте экстремистских преступлений на 20%

Согласно отчету МВД «Состояние преступности в России», в 2025 г. было зарегистрировано 2241 преступление экстремистской направленности – на 30,4% больше, чем в прошлом году. При этом в целом количество зарегистрированных преступлений снизилось на 7,3 % по сравнению с 2024 г.