Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову на два месяца

Ведомости

Суд в Москве арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову, она останется под стражей до 17 апреля, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Шафикову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и растрате (ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ей грозит до 15 лет колонии.

Следователь выступил с ходатайством о проведении процесса в закрытом режиме, судом оно было удовлетворено.

Шафикову задержали 18 февраля. Республиканское министерство сейчас продолжает работать в штатном режиме.

Она занимала пост министра культуры Башкирии с 2012 г. В 2010–2012 гг. была ректором Уфимской государственной академии искусств.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её