Суд арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову на два месяца
Суд в Москве арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову, она останется под стражей до 17 апреля, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Шафикову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и растрате (ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ей грозит до 15 лет колонии.
Следователь выступил с ходатайством о проведении процесса в закрытом режиме, судом оно было удовлетворено.
Шафикову задержали 18 февраля. Республиканское министерство сейчас продолжает работать в штатном режиме.
Она занимала пост министра культуры Башкирии с 2012 г. В 2010–2012 гг. была ректором Уфимской государственной академии искусств.