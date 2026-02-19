Газета
Главная / Общество /

Пятерых человек достали из-под завалов обрушившегося цеха в Липецкой области

Ведомости

Спасатели извлекли пятерых человек из-под завалов обрушившегося цеха в Краснинском округе Липецкой области. Их осматривают медики, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По словам главы региона, информация о состоянии спасенных людей уточняется.

Крыша одного из цехов обрушилась на предприятии «Моторинвест». Предварительно, причиной стало скопление снега. Организована работа оперштаба, на месте ведутся аварийно-спасательные работы.

Прокуратура Липецкой области организовала проверку в связи с инцидентом. На место выехал прокурор Краснинского района Алексей Мещерин.

