Ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде-2026
Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Италии. Это первая медаль у сборной России за проведение Игр-2026.
Филиппов финишировал вторым после испанца Ориоля Кардона Коля, третьим пришел француз Тибо Ансельме.
Ски-альпинизм впервые включен в программу зимней Олимпиады. Филиппов – единственный представитель России в этой дисциплине на Играх.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Участие в соревнованиях принимают 13 российских спортсменов.