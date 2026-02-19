Газета
Общество

Ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде-2026

Ведомости

Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Италии. Это первая медаль у сборной России за проведение Игр-2026.

Филиппов финишировал вторым после испанца Ориоля Кардона Коля, третьим пришел француз Тибо Ансельме.

Ски-альпинизм впервые включен в программу зимней Олимпиады. Филиппов – единственный представитель России в этой дисциплине на Играх.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля. Участие в соревнованиях принимают 13 российских спортсменов.

