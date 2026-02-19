В общероссийском профсоюзе образования объяснили задержки выплат учителям

Выплаты зарплат и надбавок за классное руководство учителям за январь задерживаются в некоторых муниципалитетах из-за завершения реорганизации муниципальных образований и необходимости заключения соглашений о распределении федеральных субсидий в соответствии с законом. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Общероссийского профсоюза образования. При этом федеральные средства регионам были перечислены своевременно и в полном объеме.