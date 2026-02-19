Газета
Главная / Общество /

В общероссийском профсоюзе образования объяснили задержки выплат учителям

Ведомости

Выплаты зарплат и надбавок за классное руководство учителям за январь задерживаются в некоторых муниципалитетах из-за завершения реорганизации муниципальных образований и необходимости заключения соглашений о распределении федеральных субсидий в соответствии с законом. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Общероссийского профсоюза образования. При этом федеральные средства регионам были перечислены своевременно и в полном объеме.

По информации региональных организаций профсоюза, в 2026 г. субсидии из федерального бюджета на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 руб. и 10 000 руб. поступили вовремя. Этот вопрос находится на контроле Минпросвещения России, отметили в профсоюзе.

При этом в ряде регионов, в том числе в Хабаровском и Красноярском краях, ведется работа по изменению системы оплаты труда педагогов. Речь идет о повышении прозрачности начислений и поэтапном увеличении ставок и должностных окладов до уровня МРОТ и выше, сообщает представитель профсоюза.

Педагогам, столкнувшимся с невыплатами или серьезными задержками, рекомендуется обращаться в профсоюзную организацию либо к руководству образовательного учреждения. В случае технической ошибки при начислении вопрос может быть решен через бухгалтерию, заключили в профсоюзе.

19 февраля «Известия» сообщали, что как минимум в 10 регионах России зафиксированы задержки выплат педагогам за классное руководство. Профсоюз «Учитель» обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и устранить нарушения.

