Ски-альпинист Никита Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта
Ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль на Зимних Олимпийских играх, получит звание заслуженного мастера спорта РФ. Об этом сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
«Поздравляю 23-кратного чемпиона России по ски-альпинизму Никиту Филиппова с серебряной медалью зимних Олимпийских игр 2026, а также новым спортивным званием – заслуженного мастера спорта России», – написал он.
Дегтярев заявил, что медаль Филиппова в Олимпийских играх 2026 – первая и от того особенно ценная награда. Он также отметил выдержку спортсмена.
Ски-альпинизм впервые включен в программу зимней Олимпиады. Филиппов – единственный представитель России в этой дисциплине на Играх. Он финишировал вторым после испанца Ориоля Кардона Коля, третьим пришел француз Тибо Ансельме.
Согласно действующему положению, звание заслуженного мастера спорта присваивается чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим необходимое количество баллов в соответствии со специальной таблицей. Его могут присудить и за выдающийся вклад в повышение авторитета российского спорта на международном уровне.