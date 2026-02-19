Ски-альпинист Никита Филиппов получит звание заслуженного мастера спорта

Согласно действующему положению, звание заслуженного мастера спорта присваивается чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим необходимое количество баллов в соответствии со специальной таблицей. Его могут присудить и за выдающийся вклад в повышение авторитета российского спорта на международном уровне.