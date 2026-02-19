Газета
Главная / Общество /

Снегопад в Москве и Подмосковье продлится всю ночь

Ведомости

Снегопад в Москве и области продлится всю ночь, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Днем, по его словам, прогнозируются небольшие осадки, однако нового обновления суточного рекорда не ожидается. А вот снежный этой зимы максимум может быть обновлен. Сейчас он составляет 61 см.

Леус привел данные базовой метеостанции Москвы ВДНХ, согласно которым в осадкомеры попал 21 мм осадков, что существенно выше прежнего суточно рекорда 1970 г. Однако такое количество снега, выпавшего за сутки, составляет 49% от месячной нормы февраля. В подмосковном Можайске выпало 17 мм осадков, в Коломне – 18 мм. Прежнее достижение этого дня составляло 14 мм и было установлено в 2000 г. в Можайске и 1968 г. в Коломне, рассказал синоптик.

Фото.

Под снежным натиском: как циклон «Валли» испытывает транспорт Москвы и области

Общество / Фото

Больше всего осадков в пересчете на воду выпало в Приокско-Террасном заповеднике – 27 мм или 63% от нормы февраля.

19 февраля в Москве и Подмосковье вновь начались мощные снегопады. Причиной стал южный циклон под названием «Валли». 

