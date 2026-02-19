Снегопад в Москве и Подмосковье продлится всю ночь

Леус привел данные базовой метеостанции Москвы ВДНХ, согласно которым в осадкомеры попал 21 мм осадков, что существенно выше прежнего суточно рекорда 1970 г. Однако такое количество снега, выпавшего за сутки, составляет 49% от месячной нормы февраля. В подмосковном Можайске выпало 17 мм осадков, в Коломне – 18 мм. Прежнее достижение этого дня составляло 14 мм и было установлено в 2000 г. в Можайске и 1968 г. в Коломне, рассказал синоптик.