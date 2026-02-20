В четырех аэропортах сняли ограничения на рейсы

В ночь на 20 февраля силы ПВО сбили 149 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Наибольшее число БПЛА ликвидировано в Брянской области – 57 единиц. Еще 28 воздушных целей уничтожено над Черным морем, 24 – над Азовским морем. В Крыму было сбито 20 БПЛА, в Краснодарском крае – 17. Два беспилотника были нейтрализованы в Ростовской области и один – в Белгородской.