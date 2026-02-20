Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В четырех аэропортах сняли ограничения на рейсы

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара («Пашковский») и Сочи. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Мера действовала с вечера 19 февраля. О ее отмене агентство сообщило в 07:17 мск.

В ночь на 20 февраля силы ПВО сбили 149 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Наибольшее число БПЛА ликвидировано в Брянской области – 57 единиц. Еще 28 воздушных целей уничтожено над Черным морем, 24 – над Азовским морем. В Крыму было сбито 20 БПЛА, в Краснодарском крае – 17. Два беспилотника были нейтрализованы в Ростовской области и один – в Белгородской.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь