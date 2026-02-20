Умер актер из «Анатомии страсти» Эрик Дэйн
Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалу «Анатомия страсти», скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает CNN.
Согласно заявлению пресс-секретаря артиста, Дейн скончался днем 19 февраля после «мужественной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом» (БАС). Последние дни актер провел с женой и двумя дочерьми.
Дэйн сообщил, что страдает БАС, в 2025 г. После установки диагноза он «стал ярым сторонником повышения осведомленности и проведения исследований, преисполнившись решимости помочь другим людям, столкнувшимся с той же проблемой», отмечено в заявлении.
Карьера Дэйна началась в начале 1990-х, когда он сыграл эпизодические роли в сериалах «Чудесные годы» и «Розанна». В начале 2000-х он появился в многосерийном фильме «Переправа Гидеона». После последовали более заметные роли, в том числе Джейсона Дина в сериале «Зачарованные» в 2003 г., а в 2006 г. – доктора Марка Слоана в «Анатомии страсти» на канале ABC.