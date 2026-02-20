Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер актер из «Анатомии страсти» Эрик Дэйн

Ведомости

Американский актер Эрик Дэйн, известный по сериалу «Анатомия страсти», скончался в возрасте 53 лет. Об этом сообщает CNN.

Согласно заявлению пресс-секретаря артиста, Дейн скончался днем 19 февраля после «мужественной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом» (БАС). Последние дни актер провел с женой и двумя дочерьми.

Дэйн сообщил, что страдает БАС, в 2025 г. После установки диагноза он «стал ярым сторонником повышения осведомленности и проведения исследований, преисполнившись решимости помочь другим людям, столкнувшимся с той же проблемой», отмечено в заявлении.

Карьера Дэйна началась в начале 1990-х, когда он сыграл эпизодические роли в сериалах «Чудесные годы» и «Розанна». В начале 2000-х он появился в многосерийном фильме «Переправа Гидеона». После последовали более заметные роли, в том числе Джейсона Дина в сериале «Зачарованные» в 2003 г., а в 2006 г. – доктора Марка Слоана в «Анатомии страсти» на канале ABC.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте