Умер актер из «Анатомии страсти» Эрик Дэйн

Карьера Дэйна началась в начале 1990-х, когда он сыграл эпизодические роли в сериалах «Чудесные годы» и «Розанна». В начале 2000-х он появился в многосерийном фильме «Переправа Гидеона». После последовали более заметные роли, в том числе Джейсона Дина в сериале «Зачарованные» в 2003 г., а в 2006 г. – доктора Марка Слоана в «Анатомии страсти» на канале ABC.