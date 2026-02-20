В Москве задержаны два человека из-за поджога полицейских машин
В Москве задержали двух молодых людей, которых зарубежные кураторы заставили поджечь полицейские автомобили, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По ее словам, сотрудники полиции задержали злоумышленников в двух районах столицы. 19-летний житель Костромы в Кривоарбатском переулке облил бензином и поджег служебный автомобиль полиции. Возгорание было оперативно ликвидировано, подозреваемого доставили в территориальный отдел.
В ходе разбирательства молодой человек рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств. Во время общения она направила ему ссылку на якобы свои фотографии. После перехода по ней, по его словам, с телефона началась передача личных данных, остановить которую он не смог. Позднее ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур, и заявили, что его персональная информация якобы оказалась у украинских спецслужб. Под угрозами и запугиванием юношу вынудили подписать соглашение о выполнении семи поручений. Среди них – получение денег от пенсионеров в других регионах и перевод средств в криптовалюту. Последним заданием стал поджог служебного автомобиля полиции.
Против него возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (террористический акт), а также 30 ст. (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 167 ст. УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Примерно в то же время 17-летний житель Подмосковья подошел к контрольно-пропускному пункту ОМВД России по Хорошевскому району Москвы с канистрой бензина. Как установили полицейские, он также стал жертвой злоумышленников, действовавших по аналогичной схеме.
13 февраля сообщалось, что в подмосковной Электростали 13-летний подросток поджег автозаправочную станцию. Несовершеннолетний действовал по принуждению мошенников, которые связались с ним в мессенджере.