В Москве задержаны два человека из-за поджога полицейских машин

В ходе разбирательства молодой человек рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств. Во время общения она направила ему ссылку на якобы свои фотографии. После перехода по ней, по его словам, с телефона началась передача личных данных, остановить которую он не смог. Позднее ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур, и заявили, что его персональная информация якобы оказалась у украинских спецслужб. Под угрозами и запугиванием юношу вынудили подписать соглашение о выполнении семи поручений. Среди них – получение денег от пенсионеров в других регионах и перевод средств в криптовалюту. Последним заданием стал поджог служебного автомобиля полиции.