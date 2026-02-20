СК проверяет причастность экс-замминистра ЖКХ Астраханской области к убийству

Суд установил, что в апреле 2007 г. Ступина разработала схему хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для возмещения части расходов тем организациям, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги льготным категориям граждан. Через своего брата она привлекла предпринимателей Ольгу Ференц и Елену Чуйкову, которые, не оказывая коммунальных услуг населению вообще, заключили с министерством ЖКХ соответствующие договоры на возмещение якобы понесенных ими расходов на льготников. С помощью бухгалтера Ереминой деньги перечислялись на счета предпринимателей, ими обналичивались и возвращались Ступиной. С апреля 2007 г. по май 2009 г. Ступиной и соучастниками присвоены бюджетные денежные средства в общем размере более 117 млн руб.