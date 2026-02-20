СК проверяет причастность экс-замминистра ЖКХ Астраханской области к убийству
Следствие рассматривает вероятность причастности бывшего первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Марианны Ступиной к двойному убийству местных жителей в 2010 г. Один из них занимался обналичиванием денежных средств, похищенных должностными лицами ведомства. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.
Кроме того, по данным ведомства, Ступина инсценировала свою смерть и в течение 13 лет находилась в бегах, чтобы избежать ответственности за хищение государственных средств. В 2012 г. ее приговорили к семи годам лишения свободы за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода.
После вынесения обвинительного приговора осужденная покинула регион и некоторое время проживала в Татарстане. Находясь в розыске, она следила за публикациями о пропавших женщинах в интернете и обратила внимание на сообщение о находке тела женщины в Новосибирской области, которая внешне напоминала ее. Используя это обстоятельство, Ступина направила своего супруга в указанный регион, где он опознал погибшую как свою жену. Это позволило создать видимость ее смерти и ввести правоохранительные органы в заблуждение.
После этого бывшая чиновница вернулась в Астраханскую область, где более 13 лет вела скрытную жизнь. Сейчас ее направили в колонию. Следственные органы рассматривают вопрос о правовой оценке ее действий, связанных с инсценировкой смерти.
В 2012 г. СК сообщал, что собранные доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему министру ЖКХ области Николаю Яровому, Ступиной, главному бухгалтеру Светлане Ереминой, а также родному брату Ступиной – Алексею Корину. Ступина и Еремина были признаны виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере, незаконном изготовлении платежных документов и легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 187 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), Корин – в пособничестве в присвоении имущества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Яровой, допустивший возможность совершения преступления подчиненными сотрудниками министерства, признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Суд установил, что в апреле 2007 г. Ступина разработала схему хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для возмещения части расходов тем организациям, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги льготным категориям граждан. Через своего брата она привлекла предпринимателей Ольгу Ференц и Елену Чуйкову, которые, не оказывая коммунальных услуг населению вообще, заключили с министерством ЖКХ соответствующие договоры на возмещение якобы понесенных ими расходов на льготников. С помощью бухгалтера Ереминой деньги перечислялись на счета предпринимателей, ими обналичивались и возвращались Ступиной. С апреля 2007 г. по май 2009 г. Ступиной и соучастниками присвоены бюджетные денежные средства в общем размере более 117 млн руб.